شاهد .. جورجينا حبيبة كريستيانو تثير الجدل في اقوى إطلالة اغراء وملابس صاخبة من البحر!؟

انت الان تتابع خبر جورجينا حبيبة كريستيانو تثير الجدل في اقوى إطلالة اغراء وملابس صاخبة من البحر!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

صدمت جورجينا رودريغيز خطيبة نم كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو الجمهور بإطلالة فاتنة من البحر، حيث ظهرت شبه عارية تلاعب الأمواج الصغيرة.

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ونشرت جورجينا صورتها عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الأشهر "انستغرام"، وقد ارتدت فستاناً أبيضاً شفافاً أظهر مفاتنها خاصة منطقة الصدر وأفخاذها التي جذبت أنظار الجمهور.

وتفاعل الجمهور الكبير مع جورجينا واعتبروها "سيدة الجمال" كما وصفها البعض، فيما لم تخلو التعليقات من الكلمات والعبارات النابية التي تتغزل بجسدها.

وقد كان للجمهور العربي أيضاً حضور كبير خاصة من رواد التواصل من السعودية، حيث عبروا عن إعجابهم بزوجة "الدون" وتغزلوا بها.

وكان كريستيانو رونالد أعلن قبل أيام قليلة من خلال صفحته الرسمية أنه وصديقته ينتظران توأم، وفي هذا السياق أيضاً نشرت وسائل إعلام عالمية تقريراً يفيد بأن جورجينا التي تبلغ من العمر 27 عاماً في شهرها الثالث من الحمل.

سبق لجورجينا ن أنجبت منه ابنتها مارتينا البالغة من العمر 3 أعوام، ولديه إضافة إلى مارتينا 3 أبناء، هم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 11 عاماً، والتوأمان إيفا وماتيو (4 أعوام).94295552