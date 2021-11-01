شاهد .. دنيا سمير غانم طلبت من والدها أن يصلي قبل وفاته.. والمفاجأة في ردة فعله!

انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم طلبت من والدها أن يصلي قبل وفاته.. والمفاجأة في ردة فعله! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - علاقة من نوع خاص ما بين الصداقة والتوجيه والحنية والأبوة ربطت الفنان الراحل سمير غانم، بابنتيه «دنيا» و«إيمي»، وتحدث عنها في أكثر من لقاء تلفزيوني.

ووجهت صفاء أبو السعود، تساؤلا لـ«غانم» مضمونه: «الصلاة هل بعد البنت ما قالتلك»؛ ليرد بأن «دنيا» دائما ما تحرص على أن يردد الدعاء: «ورقة تديهالي.. لازم تقوله دلوقتي وقبل المسرح وتكتب ليهم.. مبتستحملش مني كلمة إلا تقع على الأرض». 94019742

وروى سمير غانم موقف جمعه بـ«دنيا» حينما طلبت منه الصلاة ذات يوم: «سألتني مرة بابا صليت ورديت عليها ما أنا صليت أمبارح.. فضحتني وكلمت صحابها لأنها مرتبطة بيا أوي لأني أب ليس عنيف فدوري النصح والتوجيه بين الصح والخطأ»، لافتا إلى أن زوجته دلال عبدالعزيز كثيرة التقرب من الله سبحان وتعالى خاصة في شهر رمضان.

وفي لقاء تلفزيوني مع الفنانة صفاء أبو السعود على قناة «ART»، تحدث الراحل سمير غانم عن محافظته على الصلاة وقراءة القرآن، قائلا: «الحمدلله، بس دي حاجة بيني وبين نفسي وربنا.. بس الحمد لله بحافظ».

ووجهت صفاء أبو السعود، تساؤلا لـ«غانم» مضمونه: «الصلاة هل بعد البنت ما قالتلك»؛ ليرد بأن «دنيا» دائما ما تحرص على أن يردد الدعاء: «ورقة تديهالي.. لازم تقوله دلوقتي وقبل المسرح وتكتب ليهم.. مبتستحملش مني كلمة إلا تقع على الأرض».

وروى سمير غانم موقف جمعه بـ«دنيا» حينما طلبت منه الصلاة ذات يوم: «سألتني مرة بابا صليت ورديت عليها ما أنا صليت أمبارح.. فضحتني وكلمت صحابها لأنها مرتبطة بيا أوي لأني أب ليس عنيف فدوري النصح والتوجيه بين الصح والخطأ»، لافتا إلى أن زوجته دلال عبدالعزيز كثيرة التقرب من الله سبحان وتعالى خاصة في شهر رمضان.

توفي الفنان سمير غانم، في مايو الماضي بعد صراع مع المرض بعدما وُضع منذ عدة أسابيع على أجهزة التنفس الصناعي، ولحقت به زوجته دلال عبد العزيز بعد فترة قصيرة حيث توفيت في السابع من أغسطس الماضي.94019742