انت الان تتابع خبر (إنتو بلا كرامة وبلا ضمير) هجوم سياسي غير متوقع من الفنانة اليسا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 11:00 صباحاً | (اماني)

فتحت الفنانة اللبنانية إليسا النار على مواطنها الإعلام السابق ووزير الإعلامي حالياً جورج قرداحي على خلفية طرد سفير لبنان من السعودية بسبب التصريحات الأخيرة لقرداحي بشأن حرب اليمن.

وقالت إليسا في رسالة إلى مقدم برنامج من سيربح المليون سابقاً : الشعب عن يدفع تمن ناس بلا مسؤولية نصّبو حالن مسؤولين علينا.60070670

وأضافت ملكة الاحساس مواصلة فتح النار على قرداحي : خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعتو ودورو بالمنطقة.

و أضافت الفنانة اللبنانية موجهة اتهاماً سياسياً خطيراً : بعدن عم ياخدونا بالقوة عا حضن إيران. إنتو بلا كرامة وبلا ضمير. لازم اليوم تستقيلوا.

في تغريدة ثانيةعلى موقعها الرسمي بتويتر قالت المغنية اللبنانية : جورج قرداحي برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماء.

مضيفة : بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو.60070670