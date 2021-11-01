شاهد .. اتفرج :بعد مرور ١٥ عاما على عرضه.. كشف الخطأ في فيلم مطب صناعي لم يلاحظه أحد!!

انت الان تتابع خبر اتفرج :بعد مرور ١٥ عاما على عرضه.. كشف الخطأ في فيلم مطب صناعي لم يلاحظه أحد!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

يعد فيلم "مطب صناعي" من أهم الأفلام الكوميدية للفنان أحمد حلمي خلال السنوات الأخيرة.



ويضم الفيلم نجوم الصف الأول مثل أحمد حلمي ونور وعزت أبو عوف ومنة عرفة وغيرهم ومن إخراج وائل إحسان.28816385

وعلى الرغم من أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2006 وحتى الآن بعد مرور 15 عاما إلا أن الفيلم تضمن بعض الأخطاء التي ربما أفقدت المشاهدين متعة المشاهدة.



ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد التي يرقد فيها الفنان عزت أبو عوف على سرير المستشفى وهو في غيبوبة تامة ونجد أن يده الشمال كانت إلى جانبه بينما يضع يده اليمنى على معدته وفي اللقطة التالية نجد أن كلتا يديه على بطنه.

(ميمي) شاب يقيم بالإسماعيلية، يقرر السفر للقاهرة ليجد فرصة عمل، ويتعرف على رجل أعمال وسكرتيرته (مي) وابنته الصغيرة (زينة) عندما أنقذها من الغرق ليتقرب من الأسرة، يسقط رجل الأعمال في غيبوبة عميقة، ويجد (ميمي) نفسه وصي على (زينة) فهل سينجح في حمايتها؟

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