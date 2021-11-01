شاهد .. ابنة معتصم النهار بإطلالة عفوية وبراءة طفولتها تقلد نادين نجيم.. والأخيرة تعلق (فيديو)

انت الان تتابع خبر ابنة معتصم النهار بإطلالة عفوية وبراءة طفولتها تقلد نادين نجيم.. والأخيرة تعلق (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

حاولت الطفلة ساندرا ابنة الفنان السوري معتصم النهار تقليد الفنانة اللبنانية نادين نجيم في أحد مشاهدها من مسلسل “صالون زهرة”، الذي نشرت الحلقة الأخيرة منه الأربعاء الماضي.

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ووثق مقطع فيديو سريع ساندرا، وهي تقوم بتقليد طريقة الفنانة نادين نجيم، في الاحتفال بصورة ساخرة بخبر حمل إحدى جاراتها في الحارة، والتي كانت تقصد إثارة المشاكل معها، نظرا لوقوع زوج الأخيرة في غرام “زهرة”.

وقد تداول الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل واسع، وقال بعضهم إن ساندرا نجحت بتقليد الفنانة نادين نجيم، مشيرين إلى أنها ستخطو خطوات والدها في التمثيل عندما تكبر.

بدورها أعادت نادين نجيم نشر صورة من مقطع الطفلة عبر خاصية الستوري في موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، مبدية إعجابها الشديد بها وهي تقلدها، وعلقت: “ياحياتي يا ساندرا ياقلبي.. الله يخليلكن ياها”.

ورد معتصم النهار على النجمة اللبنانية بالقول: “والله يخليلك جيوفاني وهيفين حبيبات قلبي”.

وكان اسم “صالون زهرة” قد تصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية في عدد من الدول العربية، بعد اختتام الحلقة الأخيرة.

وكانت قد شكلت النجمة نادين نسيب نجيم تريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد عرض أولى حلقات مسلسل “صالون زهرة” التي بدأت أمس الخميس، على موقع “اتفرج VIP”.14652979