شاهد .. اعضاء مريام كلينك حديث المواقع بسبب ظهورها الخادش اللي سلب عقول المتابعين!!

انت الان تتابع خبر اعضاء مريام كلينك حديث المواقع بسبب ظهورها الخادش اللي سلب عقول المتابعين!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

لم تتراخى العارضة اللبنانية مريام كلينك عن نشر إطلالاتها الصادمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى جانب اعمالها الفنية الاستعراضية التي تصدرت محركات البحث منذ بداياتها عام 2016.

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في التفاصيل ، نشرت العارضة اللبنانية مريام كلينك عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو صادم عرضها لعدة انتقادات عديدة.

وظهرت مريام كلينك في الفيديو مرتدية " مايو " باللون الأبيض الجذاب الى جانب قطعة سوداء وهي تتمايل رقصا في حديقة منزلها بحركات مستفزة تبعتها ايحاءات جنسية صادمة احتفالا " بالهالوين "

من جهة اخرى ، صنفت مريام كلينك مؤخرا كأكثر الفنانات الاستعراضية تأثيرا على جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها تطبيقها الخاص الذي يتضمن عرض صورها الجريئة والتي لا يسمح لها سياسية تطبيق الانستجرام من عرضها على الحساب ، حيث تضمن التطبيق صور تحتوي إطلالات مثيرة مقابل مبلغ مالي من المالي لأغراض دعائية.

الجدير بالذكر ان العارضة اللبنانية مريام كلينك ، بدأت شهرتها مطلع عام 2016 بعد إطلاقها اغنيتها الإستعراضية بعنوان " فوت الجول " والتي حازت على أكبر عدد من المشاهدات حينها.49663876