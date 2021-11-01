شاهد .. لجين عمران السعودية..تحتفل بعيد ميلادها بالابيض والاسود بطريقة فريدة وبحضور عدد من نجوم الفن

انت الان تتابع خبر لجين عمران السعودية..تحتفل بعيد ميلادها بالابيض والاسود بطريقة فريدة وبحضور عدد من نجوم الفن والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

احتفلت الإعلامية السعودية لجين عمران بعيد ميلادها الرابع والأربعين بشكل مميز، إذ اختارت نمطاً كلاسيكياً يعكس "الخير والشر".

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لجين عمران تحتفل بعيد ميلادها تجمع عدد من نجوم الفن للاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية لجين عمران الرابع والأربعين.

كانت الأجواء مستوحاة من Golden Swan، فقد ارتدى جميع الحضور إما اللون الأبيض أو اللون الأسود بناء على طلب الإعلامية السعودية، بينما اختارت لجين لنفسها فستاناً أبيض من تصميم شاربل كرم.



وقالت لجين إنها اختارت هذين اللونين كتعبير عن الخير والشر، وتركت الحرية للضيوف لاختيار أحدهما.



كذلك فإن جميع الديكورات المختارة في قاعة الاحتفال كانت باللونين الأبيض والأسود مع لمسات ذهبية، بما في ذلك الحلويات التي قدمتها لجين لضيوفها.



استقبلت لجين ضيوفها في البداية بالعطور والبخور قبل الدخول إلى قاعة الاحتفال، وتخلل الاحتفال بعض العروض، كان أبرزُها عرضاً لرقص الباليه على أنغام الموسيقى الكلاسيكية.



وكان من ضمن المدعووين عائلة وأصدقاء لجين عمران المقربون، وقد حضر الاحتفال فريق ET بالعربي الذي نقل تقريراً مصوراً عن الحفل.



ومن بين الحاضرين نذكر الممثل السوري باسل خياط والمغنية اللبنانية مايا دياب والمخرج المصري خالد يوسف، وبالتأكيد فقد كانت أختها المغنية أسيل عمران إلى جانبها. 72481079