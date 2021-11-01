شاهد .. نجمة سعودية تثير الجدل بأجرأ بيبي دول على الارض.. اتفرج

انت الان تتابع خبر نجمة سعودية تثير الجدل بأجرأ بيبي دول على الارض.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت عارضة الازياء السعودية باربي نجد متابعيها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو صادم لها ظهرت فيه وهي ترتدي البيبي دول الاسود وتستعرض جسمها وانحناءاته به .وحصل الفيديو في أقل من 24 ساعة على العديد من المشاهدات والتعليقات وأكثر من ألفي اعجاب فالبعض وصفها بأنها "أجمل سعودية" والبعض الاخر انتقدها على جرأتها على صفحتها والبعض الاخر برر لها تصرفها كون ما ارتدته ضمن نطاق هالويين.

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وهذه ليست المرة الاولى التي تكون فيها باربي نجد سيرة على كل لسان بسبب تصرفاتها.

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