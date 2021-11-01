انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا فعلت.. شابة تقف أمام حماقي وتمنعه من الحركة وسط ضجة كبيرة من المتواجدين في المكان ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي يظهر فيه إحدى المعجبات بالنجم محمد حماقي وهي تستوقف سيارته لرؤيته والتقاط صورة تذكارية معه.

ويظهر في المقطع لحظة وقوف الشابة أمام سيارة النجم المصري وتمنعه من التحرك، وسط ضجة كبيرة من مرافقيه وبعض الشبان المتواجدين في المكان، والملفت كان المعجبة منهارة وتسعى للوصول لنجمها المفضل.72583782

وحرص حماقي على التفاعل مع الشابة وطلب من مرافقيه السماح لها بالاقتراب منه، وسارعت المعجبة على الالتقاط الصور بحماس وحب.

وكان النجم المصري قد أحيا حفلاً ضخماً في إحدى الفنادق الكبرى في الإسكندرية بحضور الآلاف من الجمهور، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من محبيه.

وكان حماقي طرح مؤخرا ألبومه الجديد "يافاتني" وحقق من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع يوتيوب.72583782