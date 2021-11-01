انت الان تتابع خبر ظهور عمرو دياب الأخير يثير الجدل ويشعل مواقع التواصل الأجتماعي وماهو سر ( أتقل وراضي ) ومن تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحدث ظهور له نشر الفنان عمرو دياب عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه مع موديل إعلانات لبنانية، وكتب "أتقل وراضي"، من هي؟

وتسببت الصورة بانتشار إشاعة تزعم أن دياب مرتبط بهذه الفتاة في السر بعد انفصاله قبل أشهر عن دينا الشربيني.

ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وقال بعضهم يمتدح الفتاة: أحلى من دينا الشربيني بمليون مرة.

وفي التقرير التالي نكشف معلومات عن أحدث الوجوه النسائية ظهورا مع الهضبة في دبي، وسر التعليق الذي كتبه باسم أغنيته "أتقل".28193292

العارضة والفنانة اللبنانية اسمها تيارا ماريا وهبي، عمرها 19 عاما، تقيم بين دبي ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتدرس الإعلام والإتصالات في الجامعة الأمريكية في بيروت.

وجاء اختيار الفنان عمرو دياب اسم الأغنية، بعد ظهور العارضة اللبنانية الشابة معه للمرة الاولى، في إعلان إحدى شركات المياه الغازية، والذي طرح منذ فترة وقدم به أغنية "اتقل"، من كلمات الشاعر تامر حسين ، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

تيارا إلى جانب الدراسة، بدأت العمل كموديل، وعارضة أزياء، بالإضافة إلى دراسة الموسيقى والغناء، وقالت عن ذلك: "تمنحني الموسيقى الثقة في أن أعيش حياتي بشكل مستقل وأن عيش هذه الحياة هو حلم بالنسبة لي".

في نوفمبر 2020 طرحت تيارا عبر قناتها في موقع يوتيوب، أغنية باللغة الإنجليزية بعنوان "شخص ما تحبه someone you love"، وظهرت كمطربة في برنامج "صباح الخير يا عرب"، في قناة mbc.

الفنان عمرو دياب أحيا مساء السبت، حفلا غنائيا في حديقة اليوبيل في معرض إكسبو 2020 دبي، وقدم أغاني "أجمل عيون" و" برج الحوت"، و"تملي معاك"، و"أنت الحظ" وغيرها.28193292