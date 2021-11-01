شاهد .. رولا يموت تصدم الجمهور وتثير الجدل بحجم خلفيتها..وتساؤلات حول خضوعها لعملية لتكبيرها!!

انت الان تتابع خبر رولا يموت تصدم الجمهور وتثير الجدل بحجم خلفيتها..وتساؤلات حول خضوعها لعملية لتكبيرها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

​ مجموعة صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ووجهت معايدة الى محبيها بـ عيد الأضحى.



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وتفاجأ الجمهور من حجم مؤخرتها في الفستان الأصفر الذي ارتدته، خصوصاً انه ضيق ويظهر انحناءات جسمها بشكل واضح، وتساءل البعض ان كانت مؤخرتها طبيعية، أم أنها خضعت لعملية لتكبيرها.71211786



محبو رولا كانوا في المرصاد، وردوا مشيرين إلى أن رولا لم تخضع لعملية حقن او تكبير لهذه المنطقة من جسمها، وانها في المقابل تمارس الرياضة وتعتني بنفسها.

رولا يموت تستعرض مؤخرتها

وهذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها مؤخرة رولا يموت حديث مواقع التواصل الاجتماعي فقد سبق ان نشرت صورة لها من حوض الإستحمام، على صفحتها الخاصة ظهرت فيها بشكل مثير، وأظهرت مؤخرتها بثياب مثيرة.



وكانت رولا قد نشرت أيضاً صوراً من جلسة تصوير خضعت لها من أجواء "ر يو دي جانيرو"، وارتدت Bodysuit باللون الاحمر من اللاتيكس ووضعت Headpiece من الريش الأحمر على رأسها، تعكس موضوع الجلسة التصويرية، وحملت بيدها سلسلة جنزير.

أما بالصورة الثانية، فـ استعرضت من خلالها مؤخرتها بطريقة جريئة جداً، كما عودتنا في معظم جلسات التصوير الخاصة بها.

و كانت رولا قد شوقت محبيها لأغنية جديدة قالت انها ستطرحها قريبا على طريقة الفيديو كليب مع صور جريئة من كواليس التصوير.71211786