شاهد .. اتفرج.. رزان مغربي بإطلالة ناعمة وجذابة تتألق مع نجم الجيل تامر حسني في أحدث ظهور لهما !!

انت الان تتابع خبر اتفرج.. رزان مغربي بإطلالة ناعمة وجذابة تتألق مع نجم الجيل تامر حسني في أحدث ظهور لهما !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة رزان مغربي متابعيها بصور جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

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وظهرت رزان مغربي برفقة النجم تامر حسني وعلقت على الصور قائلة: “مع سوبر ستار صديقي TiMo أتمنى كل التوفيق” نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن أحدث أعمال رزان مغربي مشاركتها في فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، وهو من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

في سياق آخر، قدمت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، ومُهيب عبد الهادي، برنامج المُسابقات اليومي “مُهيب ورزان في رمضان”، حيث كانت تتجول عدسات البرنامج في الأحياء

المصرية المُختلفة، ويتم تقديم الكثير من الجوائز المالية القيمة لمن يُشارك في الألعاب والمُسابقات المُختلفة التي يُشارك فيها عدد من النجوم بالإضافة لتقديم تبرعات مالية مميزة يومياً للمؤسسات الخيرية

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