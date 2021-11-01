شاهد .. سيدة وضعت كاميرا مراقبة لتعرف الاشياء الغريبة التي تحدث بمنزلها التي ليس لها تفسير.. وعند رؤيتها في الصباح اكتشفت الصدمة !

انت الان تتابع خبر سيدة وضعت كاميرا مراقبة لتعرف الاشياء الغريبة التي تحدث بمنزلها التي ليس لها تفسير.. وعند رؤيتها في الصباح اكتشفت الصدمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

اكتشفت الأسرة التي كانت تعمل لديها المتهمة المنحدرة من الفلبين، حوادث السرقة بعد أن قامت بتركيب نظام مراقبة بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة،

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بحسب تقرير محكمة ورد في صحيفة "توداي" السنغافورية. واعترفت الخادمة بباقي الجرائم الأخرى، ومن ضمنها ملء إبريق الشرب الخاص بالأسرة التي تعمل لديها، بماء من المرحاض.



وأظهرت كاميرات المراقبة أن المتهمة كانت تقوم بالبصق في إبريق ماء الشرب، قبل أن تشرب الأسرة منه. من ناحية أخرى، قال فريق الدفاع عن المتهمة إنها تعرضت لسوء المعاملة ، التي تضمنت مصادرة هاتفها وسوء إطعامهما، بالإضافة إلى تأخر رب العمل في سداد شهرين من أجرها.

وقال القاضي نج بينج هونج للمتهمة: "في حال كان لديك أي شكاوى، هناك قنوات مشروعة لك (لعرضها)، ولكن ليس من الصواب أن تقومي بذلك بالطريقة التي فعلتها". وقررت المحكمة في سنغافورة سجن خادمة من الفلبين لمدة شهر

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