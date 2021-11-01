اتفرج – نادين نجيم تظهر بإطلالة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تظهر بإطلالة جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على الأسئلة المتكررة التي توجه لها حول سر جمالها.

وقالت نادين نجيم: ” مش هقول بشرب ماي وبعمل رياضة، السرّ هو بالبوتكس والفيلر وباقي التقنيات الخاصة بالعناية بالبشرة” .

وتابعت نادين نجيم : ” فيه كتير بنات حلوة بس مش كل البنات فيها تكون قريبة من القلب وتكسب محبة الإنسان هذا الشيء ينبع من شخصية الإنسان”.

كما شجعت نادين النساء على “البوتوكس للعناية بجمالهن والحصول على إشراقة للبشرة، قائلة: “واتشجعوا وأعملوا وظبطوا حالكم، عادي هذا شئ طبيعي مع العمر كلنا بنتغير أكيد الواحد لازم ينتبه على حاله ومش غلط ابداً مع الحفاظ طبعاً على الشكل”.

وعلقت نادين نجيم: “الله هو اللي بيعطي نعمة الجمال ما بنقدر نختار لكن نقدر نحسن حالنا ونشوف اللي بيليق لنا ونقدر نحافظ على مميزاتنا، كلنا عندنا ديفوهات وأنا عندي ديفوهات وفيه أشياء داخلية بتخلينا ننجذب للإنسان ونحبه”.

حيث نشرت العديد من الصور والفيديوهات من الندوة ومقتطفات من حديث نادين نسيب نجيم عن أعمالها وخصوصا في صالون زهرة الذي يتضمن العديد من القصص الطريفة والمسلية.

وعلقت نادين على صور إطلالتها التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام، قائلة: “بحبكم من كل قلبي تحية كبيرة لمصر وأهل مصر بتشرف بوجودي معكم أحلا ناس شكراً ياسمين لدعوتي كان لقاء رائع مع كل المحبين وياريت قدرت أتصور مع الكل بشوفكم قريباً”.

