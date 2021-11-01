شاهد .. الناشطة رهف القنون ..تثير الجمهور بكل وقاحة وتخلع ما ترتديه بالكامل عبر موقعها الخادش!

انت الان تتابع خبر الناشطة رهف القنون ..تثير الجمهور بكل وقاحة وتخلع ما ترتديه بالكامل عبر موقعها الخادش! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

بعد تصدر الناشطة الاجتماعية السعودية رهف القنون محركات البحث تزامنا مع انضمامها لتمثيل الأفلام الإباحية عبر منصة مختصة بعرض تلك المشاهد الإباحية تعود لتتصدر أعلى قائمة من الأسماء بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهالوين.

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في التفاصيل ، نشرت الناشطة السعودية رهف القنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها إطلالتها الصادمة في احتفال " الهالوين "

وظهرت رهف القنون عبر حسابها الشخصي على تطبيق السناب شات برفقة صديقاتها بملابس مثيرة جدا وشبه عارية في احتفال الهالوين وتصدرت إطلالتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت في أحد الفيديوهات فستانا أبيض قصيرا، مؤدية حركات جريئة بصحبة صديقاتها وبدت ملامحها مختلفة عن السابق وبوزن زائد، ليرجح متابعوها أنها حامل مرة أخرى. وفي فيديو أخر، ظهرت صحبة مجموعة من الفتيات يرتدين أزياء شفافة.

الجدير بالذكر ان الناشطة السعودية رهف القنون ، من مواليد عام 2000 بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد هروبها من عائلتها في السعودية.

تزوجت من شاب امريكي الجنسية وانجبت منه طفلة لكنها هربت منهم قبل عدة أشهر وانتقلت للعيش بمفردها برفقة صديقاتها اللاواتي تصدرن حديث مواقع التواصل بسبب ميولهم الجنسي.74281652