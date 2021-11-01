شاهد .. كأنها من اميرات ديزني..نسرين طافش بإطلالة اوراق الشجر وجمالها الساحر اذهلت متابعيها ..اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها من اميرات ديزني..نسرين طافش بإطلالة اوراق الشجر وجمالها الساحر اذهلت متابعيها ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش محركات البحث خلال ال 24 ساعة الماضية بعد جلسة تصويرها الاخيرة التي نالت اعجاب الملايين من جمهورها ومحبيها في الوطن العربي ككل.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام عدة إطلالات لها من أخر جلسة تصوير قامت بها ، وظهرت في إحدى الجلسات الخارجية مرتدية فستان بلون ورق أشجار الخريف لائم غرض التصوير المطلوب ، وظهرت في إطلالة أخرى مرتدية فستان باللون الأسود الملوكي مكشوف الاكتاف أضاف جمالا فوق جمالها.

وتفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشددين على جمالها وإطلالتها اللافتة.

من جهة اخرى ، انهت الفنانة نسرين طافش تصوير عملها السينمائي الجديد لعام 2022 برفقة الفنان المصري خالد سليم وعدة نجوم آخرين بفيلم " في القلب " والذي سيعرض الأشهر المقبلة.

الجدير بالذكرأنها تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان المصري حمادة هلال بمسلسل " المداح " الذي نال اعجاب ملايين من الجمهور وحاز على عدة جوائز هذا العام كأفضل أعمال درامية خلال شهر رمضان 2021.

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