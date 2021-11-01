انت الان تتابع خبر صور ندى الساهر ابنة شقيق كاظم الساهر على مواقع التواصل والجمهور يتغزل بها وبإطلالتها التي تشبه عارضات الأزياء.. بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ‏ابنة شقيق كاظم الساهر تلفت الأنظار بإطلالاتها الجمالية. فالشابة ندى الساهر، ابنة شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر، غزت صورها حسابات السوشيال ميديا بعد تداول العديد من الصور لها برفقة عمها القيصر، ولفتت انظار المتابعين بملامحها الجميلة والمصقولة بالأنف المنحوت والبشرة البيضاء والعيون الملونة مع اطلالاتها بالمكياج الناعم وشعرها الطويل المنسدل، فدعونا نلقي نظرة على مجموعة من اطلالاتها عبر انستغرام

اطلالات مكياج ندى الساهر86339171

ابنة شقيق النجم كاظم الساهر، ندى الساهر، خطفت انظار المتابعين على السوشيال ميديا بجمالها الملفت وملامحها التي تشبه فيها عارضات الأزياء، فهي تتمتع بمظهر شفاه ممتلئة ومرسومة مع العيون الواسعة الملونة والأنف المصقول والبشرة الفاتحة، فتغزل الجمهور بجمالها

ندى الساهر بدا بأنها تحبذ المكياج الناعم الذي يرتكز على رسمة العيون المجنحة بالآيلانير الأسود فوق الجفون العلوية مع عدم تخليها عن الماسكارا السوداء، كما تختار ألوان ظلال عيون ترابية رقيقة، وألوان احمر شفاه جريئة الى جانب البلاشر بألوان هادئة كالمشمشي، لتبدو بجمال أنثوي رقيق

اطلالات شعر ندى الساهر

ندى الساهر تتمتع ايضا بشعر طويل وجذاب، وتحرص على إبراز جماله من خلال صورها على حسابها عبر انستغرام عبر تسريحات الشعر المنسدل والمالس في معظم اطلالاتها لكنها تنوع كل فترة في ألوانه فبدت بلون الشعر الداكن في بعض الإطلالات لها، لكنها ايضا اطلت بلون الشعر العسلي، ولون الشعر البرتقالي

ندى الساهر علقت مؤخرا على ضجة صورها مع عمها كاظم الساهر وقالت لـ إي تي بالعربي إن الصورة التي شاركتها مع عمها تم التقاطها قبل حوالي عامين خلال تواجدهما في إسبانيا، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع هذا الانتشار الكبير للصورة خاصة وأن عمها يتمتع بشهرة كبيرة في الوطن العربي ككل

ونفت ندى ما يتردد بأنها تمارس مهنة عرض الأزياء، وقالت "انشالله طموحي أن أكون سيدة أعمال ناجحة كوني أدرس إدارة الأعمال ولا زلت طالبة"

شاهدوا مجموعة صور لندى الساهر، ابنة شقيق كاظم الساهر، وما رأيكم بجمالها؟

‏ابنة شقيق كاظم الساهر تلفت الأنظار بإطلالاتها الجمالية. فالشابة ندى الساهر، ابنة شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر، غزت صورها حسابات السوشيال ميديا بعد تداول العديد من الصور لها برفقة عمها القيصر، ولفتت انظار المتابعين بملامحها الجميلة والمصقولة بالأنف المنحوت والبشرة البيضاء والعيون الملونة مع اطلالاتها بالمكياج الناعم وشعرها الطويل المنسدل، فدعونا نلقي نظرة على مجموعة من اطلالاتها عبر انستغرام

اطلالات مكياج ندى الساهر

ابنة شقيق النجم كاظم الساهر، ندى الساهر، خطفت انظار المتابعين على السوشيال ميديا بجمالها الملفت وملامحها التي تشبه فيها عارضات الأزياء، فهي تتمتع بمظهر شفاه ممتلئة ومرسومة مع العيون الواسعة الملونة والأنف المصقول والبشرة الفاتحة، فتغزل الجمهور بجمالها

ندى الساهر بدا بأنها تحبذ المكياج الناعم الذي يرتكز على رسمة العيون المجنحة بالآيلانير الأسود فوق الجفون العلوية مع عدم تخليها عن الماسكارا السوداء، كما تختار ألوان ظلال عيون ترابية رقيقة، وألوان احمر شفاه جريئة الى جانب البلاشر بألوان هادئة كالمشمشي، لتبدو بجمال أنثوي رقيق

اطلالات شعر ندى الساهر

ندى الساهر تتمتع ايضا بشعر طويل وجذاب، وتحرص على إبراز جماله من خلال صورها على حسابها عبر انستغرام عبر تسريحات الشعر المنسدل والمالس في معظم اطلالاتها لكنها تنوع كل فترة في ألوانه فبدت بلون الشعر الداكن في بعض الإطلالات لها، لكنها ايضا اطلت بلون الشعر العسلي، ولون الشعر البرتقالي

ندى الساهر علقت مؤخرا على ضجة صورها مع عمها كاظم الساهر وقالت لـ إي تي بالعربي إن الصورة التي شاركتها مع عمها تم التقاطها قبل حوالي عامين خلال تواجدهما في إسبانيا، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع هذا الانتشار الكبير للصورة خاصة وأن عمها يتمتع بشهرة كبيرة في الوطن العربي ككل

ونفت ندى ما يتردد بأنها تمارس مهنة عرض الأزياء، وقالت "انشالله طموحي أن أكون سيدة أعمال ناجحة كوني أدرس إدارة الأعمال ولا زلت طالبة"

86339171