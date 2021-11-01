شاهد .. اتذكرون خالد المرعي نجم (ذا فويس كيدز) بشاطرة يتخطى هذا الرقم القياسي بوقتٍ قصير ويتصدر التريند (اتفرج الفيديو)

انت الان تتابع خبر اتذكرون خالد المرعي نجم (ذا فويس كيدز) بشاطرة يتخطى هذا الرقم القياسي بوقتٍ قصير ويتصدر التريند (اتفرج الفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

منذ أسبوع، طرحت شركة “العنود” الأميركية على قناتها الرسمية على اليوتيوب أغنية (برج الميزان) للفنان خالد المرعي الذي اشتهر من خلال برنامج (ذا فويس كيدز) بموسمه الثاني، وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة جدًا.

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واليوم، حققت ٣٠٠ ألف مشاهد أي ربع مليون وهذا الرقم لا يحققه إلا المشاهير في العالم العربي.

خالد يبدع بتقديم الأغاني التي تتناسب مع الجيل الشبابي وتقوده شركة (العنود الأميركية) للنجاح والتفوّق وتضعه على الخط الصحيح للنجومية.



الأغنية من كلمات أحمد السلطاني، ألحان أحمد القيسي، توزيع ومكس حذيفة الفارس، جيتارات فارشد أدهمي وآرت وورك رقيه محجوب.

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