شاهد .. كأنها فتاه عشرينية. سلمى المصري بإطلالة جذابة وجمالها الناعم اصبح حديث المتابعين .. اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها فتاه عشرينية. سلمى المصري بإطلالة جذابة وجمالها الناعم اصبح حديث المتابعين .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة صورة جديدة للممثلة السورية ​سلمى المصري​،

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بعد غيابها لفترة، وظهرت بالصورة بإطلالة شبابية وهي تقف على المرأة وتضع المكياج على وجهها، مرتدية بروتيل أسود مكشوف الصدر، وسدلت شعرها الأشقر، بدت وكأنها شابة صغيرة.

وأثارت صورة سلمى المصري الجدل بين المتابعين، بسبب جمالها واطلالتها الجريئة، واتهمها البعض بالخضوع للكثير من عمليات التجميل لتبدو بعمر أصغر، خصوصاً وأنها حتى في أحدث مسلسلاتها لم تبدو هكذا، حيث تميزت بالصورة بوجه مشدود، وشكل خدودها جديدة، وتغير بشكل فمها.

يذكر ان الفنانة سلمى المصري قد تكرمت بالأردن في مهرجان الأردن للإعلام العربي في دورته الرابعة في العاصمة عمان، وأعربت الفنانة عن فخرها بهذا التكريم وخاصة بسبب الإسم الذي أطلق على هذه الدورة "دورة القدس".

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