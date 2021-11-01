شاهد .. الممثلة التركيه.. هاندا ارتشيل بوضعيات حميمة برفقة حبيبها كرم بورسين..اتفرج

انت الان تتابع خبر الممثلة التركيه.. هاندا ارتشيل بوضعيات حميمة برفقة حبيبها كرم بورسين..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أثار الثنائي الأشهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، هاندا ارتشيل وحبيبها كرم بورسلان جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بعض الصور الشخصية بينهم.

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في التفاصيل ، نشرت النجمة التركية هاندا ارتشيل عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة عفوية برفقة حبيبها النجم التركي كرم بورسلان وعبرت عن اشتياقها له ، ليرد الاخير بصورة اخرى من الأرشيف ظهرها فيها بوضعيات صادمة على الشاطئ أثناء تبادلهما القبل لتتصدر صورهما حديث مواقع التواصل.

الثنائي كرم بورسلان وهاندا ارتشيل ، سبق وأن تصدرا حديث مواقع التواصل بعد تشر مقطع فيديو أثناء كواليس تصوير عملهما الجديد بوضعيات صادمة ، حيث ظهرا في موقع التوصير داخل حمام سباحة واحد يمارسات الحب دون ملابسهما ضمن مشهد تمثيلي خلال التصوير ، وتصدر المقطع محركات البحث قبل عدة أشهر.

الجدير بالذكر ان النجمة التركية هاندا ارتشيل ، هي ممثلة وعارضة أزياء من مواليد عام 1993 اشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس أما عن النجم التركي كرم بورسلان ،ممثل من مواليد عام 1987 بدأ حياته الفنية في هوليوود، حيث شارك في بطولة خمسة أفلام هناك.

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