شاهد .. باطلالة جريئة تسلب العقول.. رهف القنون تستفز متابعيها بصور ساخنة تستعرض خلفيتها بالفيزون الضيق.. اتفرج

انت الان تتابع خبر باطلالة جريئة تسلب العقول.. رهف القنون تستفز متابعيها بصور ساخنة تستعرض خلفيتها بالفيزون الضيق.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر خاصية الستوري في انستغرام، نشرت السعودية رهف القنون صورة صادمة لها ظهرت بها من الخلف، وهي تقف على الشرفة وتنظر الى الأسفل، مرتدية باكليس أسود مكشوف، وفيزون تايغر ضيق برز خلفيتها بشكل واضح.

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أثارت الصورة صدمة المتابعين الذين رجحوا ان رهف القنون أجرت عمليات نفخ لمؤخرتها لتظهر بهذا الحجم، وأكدوا انها تتعمد إثارة الجدل بإبراز مفاتنها، وتمارس الإغراء بطريقة مبالغ فيها لكسب الشهرة، وزيادة متابعيها.

وكانت أثارت رهف القنون الجدل في وقت سابق ظهرت بها وهي تلتقط سيلفي على مرآة السيارة، مرتدية Crop top باللون الأسود وتظهر بطنها، وتمد لسانها بطريقة غير لائقة لتستفز المتابعين، كما ظهرت بصورة أخرى وهي تستعرض مؤخرتها بطريقة جريئة، ما إستفز رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين اعتبروا ان اطلالاتها وتصرفاتها منافية لقيم المجتمع وعاداته وتقاليده.

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