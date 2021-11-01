شاهد .. شيماء سوباشي.. بإطلالة بدون ملابس تكشف عن مناطق حساسة ووضعيات خادشة احتفالا بالهالوين!!

انت الان تتابع خبر شيماء سوباشي.. بإطلالة بدون ملابس تكشف عن مناطق حساسة ووضعيات خادشة احتفالا بالهالوين!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة التركية شيماء سوباشي، صور عارية لها على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت شيماء في الصور لا ترتدي ملابس وتضع تاج ملكي قبل أن ترتدي زي حفلة الهالوين في نيويورك .

واستمتعت سوباشي مع أصدقائه مارثا جريف وتامي ليفي وألكسندرا في الرقصة التي قامت بها مع صديقته لفتت الانتباه .

ويتابع شيماء سوباشي على حسابها في إنستغرام أكثر من 3.3 مليون متابع .

وقد برزت سوباشي في المجال العام التركي بعد ترشحها لجائزة “MISS TURKEY”، قبل أن تربطها علاقة برجل الأعمال والإعلامي التركي الشهير أجون إيلاجالي الذي تزوّجته وأنجبت منها ابنتهما مليسا.65190941