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شاهد .. شيماء سوباشي.. بإطلالة بدون ملابس تكشف عن مناطق حساسة ووضعيات خادشة احتفالا بالهالوين!!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة التركية شيماء سوباشي، صور عارية لها على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت شيماء في الصور لا ترتدي ملابس وتضع تاج ملكي قبل أن ترتدي زي حفلة الهالوين في نيويورك .

 

واستمتعت سوباشي مع أصدقائه مارثا جريف وتامي ليفي وألكسندرا في الرقصة التي قامت بها مع صديقته لفتت الانتباه .

 

ويتابع شيماء سوباشي على حسابها في  إنستغرام أكثر من  3.3 مليون متابع .

 

وقد برزت سوباشي في المجال العام التركي بعد ترشحها لجائزة “MISS TURKEY”، قبل أن تربطها علاقة برجل الأعمال والإعلامي التركي الشهير أجون إيلاجالي الذي تزوّجته وأنجبت منها ابنتهما مليسا.65190941

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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