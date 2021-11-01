شاهد .. اتفرج: الفنانة أصالة تخلع حذاءها وهي تغني ..لسبب غريب وهكذا علق الجمهور! (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج: الفنانة أصالة تخلع حذاءها وهي تغني ..لسبب غريب وهكذا علق الجمهور! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة السورية أصالة جدلا كبيرا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها من الحفل، استأذنت فيه الجمهور بخلع حذائها كي تغني بطريقة أفضل، مشيرة الى ان المصمم اللبناني نيكولا جبران لن يرحّب بخطوتها، الا انها ترغب الشعور بالراحة.

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جاء ذلك بعدما أحيت حفلا في افتتاح ​مهرجان خورفكان بالشارقة​ في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجلست أصالة على كرسي وخلعته، قائلة بطرافة للجمهور: “إذا صرت حافية هغني أحلى، ولا بدكم ياني أطول، أطول ولا أغني أحلى، همشي بينكم حافية”.

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