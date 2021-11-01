شاهد .. تفاصيل مثيرة.. كلمة رددها عمرو سعد في كانت سببا في طلاق سمية الخشاب من شقيقه!

انت الان تتابع خبر تفاصيل مثيرة.. كلمة رددها عمرو سعد في كانت سببا في طلاق سمية الخشاب من شقيقه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارة غزل، رددها الفنان عمرو سعد، للفنانة ياسمين رئيس، خلال أحداث مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي عرض في الموسم الدرامي الماضي، أدعوا إنها مأخوذة من أحد أحاديث شقيقه أحمد سعد.

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وظهر «عمرو» في بعض المشاهد خلال أحداث مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي يجسد خلاله دور «سرية» وهو يغازل الفنانة ياسمين رئيس التي تجسد دور «فاتن حرفوش»، قائلًا: «أنا الحب والموب والأسد والدب».

وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فأن العبارة التي استخدمها «عمرو» خلال أحداث مسلسل «ملوك الجدعنة» يرجع مصدرها لشقيقه، المطرب أحمد سعد، إذ استخدمها لأول مرة قبل عام تقريبًا، حينما حل ضيفًا على برنامج «شيخ الحارة».



وخلال حلقة أحمد سعد مع برنامج «شيخ الحارة» التي أشار إليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قال «عمرو»، ردًا على بسمة وهبة مقدمة البرنامج حينها، التي تساءلت عن أسباب حديثه مع خطيبته السابقة ريم البارودي وقت زواجه من الفنانة سمية الخشاب، ليرد «سعد»: «كنت بكلمها عادي مش بنتكلم في حب وموب وأسد ودب».



يذكر أن مسلسل «ملوك الجدعنة» كان من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.



الجدير بالذكر أن المسلسل تم تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية، بيروت، ودارت أحداثه في إطار شعبى حول صديقين يعيشان رحلة صعود في حياتهما المهنية، ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث.56328200