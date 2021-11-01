شاهد .. .. اجتماع الفنان أحمد زاهر مع بناته في عمل مشترك!(معلومات مثيرة)

انت الان تتابع خبر .. اجتماع الفنان أحمد زاهر مع بناته في عمل مشترك!(معلومات مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/01 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تستعد العائلة الفنية الأكثر حضوراً حالياً في الأعمال الفنية لعمل يجمع نجوم العائلة سوياً، حيث يستعد الفنان أحمد زاهر لإطلاق مفاجأة خلال الفترة المقبلة.



ويستعد أحمد زاهر للعودة إلى المسرح بعد فترة غياب 17 عامًا منذ آخر أعماله المسرحية "ليالي الأزبكية" عام 2004، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بعد أن تم عرضها لمدة 4 أشهر متواصلة دون توقف.70299842

الفنان أحمد زاهر قال في تصريح صحفي: نحضر مفاجأة للجمهور وهي مسرحية جديدة تحمل اسم "عيلة لاسعة جدًا"، والتي ستجمعني بابنتي ملك وليلى، كما يشارك فيها أيضا الفنان أحمد فتحي، وما زال يتم اختيار باقي الممثلين المشاركين بهذا العمل".



أحمد زاهر أضاف أنه يتم التجهيز لعمل بروفات للمسرحية خلال الأيام المقبلة، والمسرحية تعتبر مسرحية اجتماعية كوميدية وسيتولى إخراجها المخرج تامر كرم.



وتابع أحمد زاهر: أنا سعيد جداً بهذه المسرحية فكنت مشتاق للمسرح، لأنني خريج معهد فنون مسرحية، وعملت زمان عدة مسرحية منها "ادلعي يا دوسة"، و "ليالي الأزبكية" التي عرضناها 4 شهور متواصلة دون توقف وحققت نجاحا كبيرا".

وتحدث احمد زاهر عن المسرح فقال "المسرح مجهد ولكن تجربته جميلة واستقبال ردود فعل الجمهور بنفس الوقت إحساس أجمل، وأنا كنت مشتاق جدًا للمسرح مرة أخرى، وأنا عملت ما يقرب من ألف مسرحية داخل معهد فنون مسرحية وامتحاناتنا كانت على المسرح، وكمان فكرة المسرحية ووجود ابنتي ملك وليلى فكرة جديدة عجبتنا جدًا وكانت فكرتهم، وهذه المسرحية أول مرة مسرح لهما".



وكان مسلسل "وراء كل باب" أخر عمل قام الفنان احمد زاهر بالمشاركة فيه من خلال حكاية "كدبة كبيرة"، وجسد زاهر في العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه في بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين.70299842