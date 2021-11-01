شاهد .. موقف صادم وغير متوقع من ياسمين صبري ردا على قيام زوجها أحمد أبو هشمية بالاجراءت القانونية ضدا والدها

انت الان تتابع خبر موقف صادم وغير متوقع من ياسمين صبري ردا على قيام زوجها أحمد أبو هشمية بالاجراءت القانونية ضدا والدها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وفقا لما تداولته مواقع اخبارية مصرية يبحث رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ جديًا في الفترة الحالية، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الطبيب أشرف صبري والد زوجته الفنانة ياسمين صبري، بتهمة السب والقذف والتطاول من خلال تصريحاته في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما أن أبو هشيمة فضل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أشرف صبري في الفترة الماضية لكونه والد زوجته، إلا أن تصريحاته زادت مؤخرًا عن الحد المحتمل، الأمر الذي دفعه لبحث اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن ياسمين صبري لا تمانع اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتيحها القانون لوقف التعرض المستمر من والدها لها ولزوجها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت ياسمين صبري في حوار سابق لها، أن علاقتها منقطعة بوالدها منذ طفولتها، مشيرةً إلى أن انفصال والديها في صغرها ليس سببًا في انقطاع علاقتها بوالدها، قائلةً: الناس بتعمل اختيارات في حياتها، فيه ناس بتختار تحمل المسئولية وتكمل الطريق للآخر، وفي ناس تختار نفسها أو أي كان.26964903