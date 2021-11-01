شاهد .. شرين عبد الوهاب تتطلق رسمياً من حسام حبيب وسبب طلاقهما صادم جداً

انت الان تتابع خبر شرين عبد الوهاب تتطلق رسمياً من حسام حبيب وسبب طلاقهما صادم جداً والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تناقلت وسائل إعلام مصرية و فضاءات التواصل الاجتماعي ، اليوم الأربعاء ، أنباء تتحدث عن طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسمياً من زوجها الأخير الفنان المصري حسام حبيب .

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وقالت الوسائل إن شرين عبد الوهاب تحصلت اليوم الأربعاء على أوراق الطلاق من محكمة القاهرة الكبرى عبر محاميها السيد حسام لطفي الذي أشار إلى أن شيرين تسلمت أوراق الطلاق بشكل مباشر .

هذا وفور إعلان طلاق شيرين رسمياً من زوجها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر وخاضت في حثياتها وتفاصيلة تداولات كثيرة بحثت سبب الطلاق .

وأرجع عددٌ كبير المدونون على فضاءات التواصل سبب طلاق الفنانة المصرية الشهيرة إلى خلافات مالية مع شريكها حسام حبيب مشيرين إلى عملية نصب .92568956