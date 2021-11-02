شاهد .. (جنون الغيره) زبيدة ثروت.. فضحت سعاد حسني وكشفت اسرار حساسة عن تصرفاتها خلف الكاميرات وعلاقتها برشدي أباظة!

انت الان تتابع خبر (جنون الغيره) زبيدة ثروت.. فضحت سعاد حسني وكشفت اسرار حساسة عن تصرفاتها خلف الكاميرات وعلاقتها برشدي أباظة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

الغيرة امر طبيعي فهي صفة بشرية مجبول عليها المرء، ولكنها تتراوح نسبتها بين الناس، وإذا كان الشخص في مكانة اجتماعية تزداد الغيرة لزملاءه، وهكذا نجدها ايضا عند الفنانين،

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حيث نجد أن الفنانة زبيدة ثروت عبرت عن غيرتها وبشكل مباشر من سعاد حسني بالرغم أنه لم يجمعهما إلا عمل وحد، وهو فيلم "الحب الضائع".



وفي أحد الحوارات الصحفية مع مجلة الكواكب أعربت زبيدة ثروت عن حقيقة مشاعرها تجاه سعاد حسني والغيرة المتبادلة بينهما وقالت:

وقالت زبيدة ثروت في احد الحوارات الصحفية: "كان الجميع يبدي إعجابه بملامح سعاد حسني، لكنها كانت عادية خلف الكاميرات بدون مكياج، وكنا جميعًا نراها عادية، لكن عندما كانت تقف أمام الكاميرا كانت تضع المكياج وترتدي باروكات شعر، إضافة إلى الرموش المستعارة، وهذا يعطي إحساس للمشاهد بأنها جميلة الجميلات".



واضافت: "كانت هناك غيرة فنية مشروعة ومتبادلة فيما بيننا، ففي أحد المرات كنت أرتدي فستانًا أحمر وهي ترتدي فستانًا بني، فعادت لتغيير ملابسها قبل التصوير لتبدو في صورة أفضل مني، وهو ذات الأمر الذي كنت أفعله حينما أرها ترتدي فستانًا سيجعلها أجمل مني على الشاشة.



وتابعت كما أن ذلك لم يكن السباق الوحيد فيما بيننا فكنا نتنافس على الرشاقة لأن المخرجين في ذلك الوقت كانوا يغضبون بشدة إذا ما زاد وزن بطلة أعمالهم، ولذلك كنا أشبه بالعصافير لقلة ما نتناوله من طعام".



وفي عام 1970 كانت كلتا النجمتين تتحققان شهرة كبيرة، وجمعهما في ذلك العام عملًا فنيًا وحيدًا من إخراج هنري بركات وهو فيلم الحب الضائع، باعتبارهما من نجمات السينما في هذا التوقيت، وخلال أحداث الفيلم قاما بدور صديقتين فرّق بينهما حب رجل واحد وهو رشدي أباظة، لتدور الأحداث في إطار صراع محتدم بين الحب والصداقة، وينتهي الأمر بوفاة إحداهما.53837249