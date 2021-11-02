شاهد .. صدر ديميت أوزدمير ..حديث الأتراك والعرب في اكثر اطلالة جريئة لها!!

انت الان تتابع خبر صدر ديميت أوزدمير ..حديث الأتراك والعرب في اكثر اطلالة جريئة لها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

الصورة التي نشرتها النجمة التركية ديميت أوزدمير منذ قليل وترونها بالأسفل، لا تستحق كلّ هذه الضجة ودخولها لوائح الترند في تركيا وبعض أنحاء الشرق العربي.

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هجوم كبير شُن عليها بسبب ظهور القليل من صدرها وكأنها لم ترتدِ سابقًا البكيني ولم تظهر جسدها أو كانت محجبة وفجأة خلعت الحجاب!



أو أن نجمات تركيا كلهنّ ملتزمات لا يرتدين الملابس القصيرة أو يستعرضنّ مفاتهنّ!



الرابط أدناه يثبت لكم أن لباس البحر من أسس الأزياء التي تعتمدها الممثلات في تركيا ومن أكثر صورهنّ تداولًا وانتشارًا عبر (السوشيال ميديا).

ديميت نشرت لقطتها هذه منذ ساعات، وآلاف التعليقات أملأت صفحتها تتحدث عن صدرها وكأنه أصبح حديث الساعة، وكأن بعض العرب الذين علّقوا تهتم لأمرهم تلك التركية، أو أنهم يعيشون حالةً من الترف ما يجعل اهتماماتهم تُختصر بصدرها أو غيرها!43333914