شاهد .. هكذا بدأ زوج فوز الفهد ويشعل مواقع التواصل في اول ظهور له ويذهل الجمهور!!.. فيديو

انت الان تتابع خبر هكذا بدأ زوج فوز الفهد ويشعل مواقع التواصل في اول ظهور له ويذهل الجمهور!!.. فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ظهر رجل الأعمال عبد اللطيف الصراف، زوج الفاشينيستا الكويتية ​فوز الفهد​، علنًا لأول مرة، منذ زواجهما في شهر مارس/ آذار من العام الماضي.

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وجاء ظهور الصراف، خلال مقطع فيديو رفقة زوجته فوز الفهد في معرض اكسبو في دبي٢٠٢٠في الإمارات، لتعد هذه هي المرة الأولى منذ زواجها، ليتصدر الزوجان مؤشر موقع البحث العالمي غوغل، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت فوز الفهد قالت في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إن زوجها يريد التأني في ترتيب المنزل الجديد ونقل الأغراض القديمة وفصل ما يحتاجون إليه عن ما يريدون الاستغناء عنه، وهذا ما رأته غير صحيح.83553029