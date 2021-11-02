انت الان تتابع خبر بشكل لا يصدق.. إستمرار الصراع بين الفنانة ياسمين صبري ووالدها أشرف صبري.. وإلى اين وصل بهم المطاف ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 03:00 صباحاً | (اماني)

‏بعد الجدل الذي شهدناه الأيام الماضية حول خلاف ياسمين صبري ووالدها والأخذ والرد عبر السوشيال ميديا اختار أشرف صبري والد ياسمين ET بالعربي ليوضح موقفه من ابنته حيث قال والد ياسمين صبري أن هناك خلل نفسي حصل أثر فيها .. متابعاً "لهذه الدرجة ؟ تمحوا من حياتها فترة عاشتها في حضن والدها .. ربنا يهديها.."

وفي التفاصيل ، سبق وصرحت ياسمين صبري في لقائها مع أنس بوخش عبر ABTalks أن والدتها و جدتها و جدها من ناحية أمها هم الذين قاموا بتربيتها بالوقت الذي لم يشارك والدها في ذلك72171383

وعن هذا التصريح تحديدًا ، قال أشرف صبري أنه كان خارج مصر بينما التزم بنفقة أولاده حتى عودته ، كما أنه تولى تربية ياسمين من عمر الصف الأول إلى أن تزوجت مؤكدًا أن مفتاح بيته معها إن احتاجته : "مفتاح البيت مع ياسمين لحد دلوقت لاني متوقع لو اي حاجة تحصل تروح بيت أبوها و حصل في أول زواج"

ولتأكيد كلامه، كشف عن بعض الذكريات التي تجمعه بياسمين خلال مراحل مختلفة من حياتها. كما حكى عن رفضه في البداية دخولها عالم التمثيل ليعود و يدعمها بشرط الزواج

وفي سؤال لـET بالعربي عن البوست الذي شاركته صديقة ياسمين من أيام الطفولة وعبرت فيه عن غضبها و أكدت كلام ياسمين عنه ، رد والد ياسمين "ماعرفهاش.. مين دي؟ السبب واضح جداً و أنا ما بلومش حد فيه ناس محتاجين حاجة فيقولوا حاجة غلط ! و هي ارتكبت خطأ يعتبر جريمة في مصر و في القانون و بالتالي هي الوحيدة التي أنا أقيم عليها دعوة و طبعا سب و قذف لأنها ما عندهاش فكرة و ثانيا اهانتني "

و بعد كل هذه التفاصيل المفاجأة في حياة ياسمين التي كانت غايبة عن الاعلام ، كان السؤال " كيف بدأ خلاف ياسمين و والدها؟" هذا الخلاف الذي ظهر إلى العلن وقت عقد قرانها من أحمد أبوهشيمة.." "البداية كانت هنا و مهما كان فيه قطيعة و مش موافقة او اتجوزت واحد من ورايا و انا مش موافق عليه ، طبعا لما تتجوز من ورايا فمبعترفش في هذا الزواج تماما لانه لم تتبع الأصول العائلية للزواج من بنت عيلة يعني أنا صرحت و بعدين شلته قلت علشان الناس ما تهاجمهاش "

وبالرغم من كل هذه الخلافات بينه و بين ياسمين الا انه أرسل لها دعوة لحضور زفاف شقيقها بلال والتي خص ET بالعربي حصرياً صوراً تجمعه بياسمين من أيام طفولتهم72171383