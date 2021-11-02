شاهد .. فنانة مصرية شهيرة صرخت بكل صوتها بعد ماتحول مشهد المعاشرة الى حقيقة لن تتوقع من هي؟

انت الان تتابع خبر فنانة مصرية شهيرة صرخت بكل صوتها بعد ماتحول مشهد المعاشرة الى حقيقة لن تتوقع من هي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فنانة مصرية تعرضت للعديد من الشائعات في حياتها الشخصية كان أبرزها زوجها السري من معمر القذافي رئيس ليبيا الراحل لكنها نفت تماماً هذه الشائعة إنها الفنانة سميرة صدقي.

72305692

ولدت سميرة بمحافظة الاسكندرية عام 1960 ، قدمت أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسرحية "راجل مفيش منه" ، أما عن أولى تجاربها السينمائية فكانت من خلال فيلم " الفقراء أولادي " ، كما شاركت في فوازير " فطوطة " الشهيرة .

كما أنها حصلت على لقب " بطلة أفلام المقاولات " مدة عشرون عاماً وتم اتهامها أنها تقدم فن يفسد الذوق العام ، مما جعلها ترد على هذه الانتقادات الموجهة إليها موضحة أن كلمة مقاولة تطلق على منتج تقاول مع مخرج على مجموعة أفلام مقابل مبلغ من المال ، ولا يصح أن تطلق على فنانة .

من أغرب المواقف التي تعرضت لها الفنانة أثناء التصوير ، أنها كانت تقوم بتصوير مشهد ساخن على السرير في أحد الأفلام أمام الفنان " محي الدين إسماعيل " ، وأنثاء كواليس التصوير فوجئت به يقوم بإحتضانها بقوة بعيد عن التصوير ، ما جعلها تهرب من الاستوديو واستمرت في الصراخ ورفضت التصوير مذهولة من هذا الموقف والذي اعده البعض ان المشهد كان يتحول إلى حقيقة مما أفزع الفنانة .

عبر خاصية الستوري في انستغرام، نشرت السعودية رهف القنون صورة صادمة لها ظهرت بها من الخلف، وهي تقف على الشرفة وتنظر الى الأسفل، مرتدية باكليس أسود مكشوف، وفيزون تايغر ضيق برز خلفيتها بشكل واضح.

أثارت الصورة صدمة المتابعين الذين رجحوا ان رهف القنون أجرت عمليات نفخ لمؤخرتها لتظهر بهذا الحجم، وأكدوا انها تتعمد إثارة الجدل بإبراز مفاتنها، وتمارس الإغراء بطريقة مبالغ فيها لكسب الشهرة، وزيادة متابعيها.

وكانت أثارت رهف القنون الجدل في وقت سابق ظهرت بها وهي تلتقط سيلفي على مرآة السيارة، مرتدية Crop top باللون الأسود وتظهر بطنها، وتمد لسانها بطريقة غير لائقة لتستفز المتابعين، كما ظهرت بصورة أخرى وهي تستعرض مؤخرتها بطريقة جريئة، ما إستفز رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين اعتبروا ان اطلالاتها وتصرفاتها منافية لقيم المجتمع وعاداته وتقاليده.

72305692