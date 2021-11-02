شاهد .. النجمة الشابة هنا الزاهد.. تقضي عطلتها في تنزانيا بصحبة أحمد فهمى في اجواء رومانسية!

انت الان تتابع خبر النجمة الشابة هنا الزاهد.. تقضي عطلتها في تنزانيا بصحبة أحمد فهمى في اجواء رومانسية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة هنا الزاهد ،جمهورها صورتين لها مع زوجها الفنان أحمد فهمي من تنزانيا ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام ».

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وعلقت هنا الزاهد على الصور بـ ايموجى الشمس وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان 2021 بمسلسل “النمر” بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة نيرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد

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