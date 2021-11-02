شاهد .. الغندورة جيسي عبدو..تثير المتابعين بجلسة تبرز انوثتها وبإطلالة صادمة بدون بنطالها!!

انت الان تتابع خبر الغندورة جيسي عبدو..تثير المتابعين بجلسة تبرز انوثتها وبإطلالة صادمة بدون بنطالها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبدة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صوة جديدة من اخر جلسة تصوير قامت بها بإطلالة جذابة جدا.

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وظهرت الفنانة جيسي عبدو في صورتها الأخيرة مرتدية فستان باللون الأبيض القصير مكشوف الارجل أثناء جلسوها على الأريكة بإطلالة جذابة في الصباح الباكر ، حيث تفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشيدين على إطلالتها الجميلة.

دائما ما تبهر الفنانة جيسي عبدو جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغطلالاتها اللافتة والجذاب ، كما انها تحظى بجمهور ومحبة عالية منذ ظهورها.

تستعد لإطلاق عملها الدرامي الجديد لعام 2022 برفقة الفنان المصري بيومي فؤاد والفنانة المصرية شيماء سيف وعدة نجوم اخرين بدراما مشتركة بعنوان " الجار للجار"

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية جيسي عبدو ، مقدمة برامج و مغنية وممثلة لبنانية ولدت في بيروت سنة 1988م أحبت التمثيل و الغناء منذ طفولتها فقد كانت تغني بالمدرسة و بين عائلتها و أصدقائها حتى دخلت عالم الفن.

بدأت مشوارها الدرامي مع المنتج إيلي معلوف، وأطلّت في أعمال مثل: "إلى يارا" و"سكوت امرأة" و"جود"، وشاركت في أعمال من إنتاج شركة "مروى غروب"، من بينها :"باب إدريس" و"أوبيرج" و"ديو الغرام"35588806