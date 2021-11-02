انت الان تتابع خبر مفأجاة للجمهور العربي والعالمي.. تفاصيل فيلم سبنسر وموقف أبناء الاميرة ديانا فيما يتعلق بوالدتهما والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 05:00 صباحاً | (اماني)

‏عٌرض فيلم سبنسر Spencer الذي يروي فصولا من حياة الأميرة الراحلة ديانا Princess Diana في مهرجان لندن السينمائي قبل ما يقرب من شهر، وهو من بطولة النجمة الأمريكية كريستين ستيوارت Kristen Stewart، ويعتبر هو آخر عمل فني يجسد جزءا من حياة أميرة ويلز

كريستين ستيوارت في فيلم سبنسر Spencer77641759

وفقا لصحيفة Daily Express شكك ريتشارد كاي Richard Kay صديق الأميرة ديانا، فإن الأميرين ويليام وهاري يستطيعان مشاهدة فيلم سبنسر Spencer لما فيه من أخطاء تاريخية

تجسد كريستين ستيوارت، دور الأميرة الراحلة وتدور أحداثه في عطلة نهاية أسبوع مصيرية بالنسبة للأميرة ديانا في عام 1991، إذ اتخذت خلالها قرار إنهاء زواجها من الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا

الأميرة الراحلة ديانا

وتدور أحداث فيلم سبنسر Spencer للمخرج بابلو لارين Pablo Larrain في منزل ساندرينجهام في نورفولك بإنجلترا، حيث تقضي الأميرة ديانا عطلة عيد الميلاد الأخير مع العائلة المالكة البريطانية قبل إنهاء زواجها من الأمير تشارلز

قال الصحفي ريتشارد كاي متحدثًا إلى MailPlus podcast Palace Confidential: "لست متأكدًا من أن ويليام أو هاري يستطيعان مشاهدة الفيلم، وإذا فعلا ذلك أعتقد أنهما سيجدا غير مريح وصعب في بعض المشاهد"

وأضاف كاي "أعتقد أن هناك شيئًا واحدًا تعلمناه على مر السنين عن أبناء الأميرة ديانا وهو أنهم يتبنون وجهة نظر حازمة نحو الروايات الخيالية عن والداتهم الراحلة"

كريستين ستيوارت بطلة فيلم سبنسر Spencer

في مقابلة مع سكاي نيوز، قالت كريستين ستيوارت إنها تعاطفت مع إحساس الأمير ويليام والأمير هاري فيما يتعلق بوالدتهما: "لقد كنا فضولين نحو حياة الأميرة ديانا، وتحملا ويليام وهاري ذلك الفضول في جميع أنحاء العالم طوال حياتهم، ولكنه ليس الشيء المفضل لديهما"

بعد العرض الأول للفيلم في مهرجان فينيسيا الدولي للأفلام، تلقى تصفيقاً حاراً لمدة ثلاث دقائق، حيث قام عدد من النقاد بترشيح كريستين ستيوارت كمرشحة محتملة لجائزة الأوسكار

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم سبنسر Spencer في دور السينما في جميع أنحاء المملكة المتحدة في 5 نوفمبر الجاري77641759