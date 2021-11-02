شاهد .. زي القمر.. ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها بإطلالة جذابه وانوثتها الجميله!(اتفرج)

انت الان تتابع خبر زي القمر.. ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها بإطلالة جذابه وانوثتها الجميله!(اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عدة صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

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وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي: “زي القمر يا ياسمين – مشاءالله”.

يذكر أن ياسمين صبري ستعود إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال

مسلسل “حكايتى” في شهر رمضان 2019، وشارك فيبطولتة العمل أحمد صلاح حسنى، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج،وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه

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