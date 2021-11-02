شاهد .. لن تصدق ..حمل رحمة رياض قبل الزواج يثير الجدل بعد وقوعها بشكل مخيف !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق ..حمل رحمة رياض قبل الزواج يثير الجدل بعد وقوعها بشكل مخيف !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تصدر مقطع فيديو للفنانة العراقية رحمة رياض مواقع التواصل الاجتماعي بعد بكائها بطريقة عاطفية جدا في مهرجان بابل الدولي.

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في التفاصيل ، أحيت الفنانة العراقية رحمة رياض حفلها الغنائي الأخير في العراق ضمن مهرجان " بابل " الدولي وبعد الاستقبال الجماهيري الحار من قبل جمهورها ، لم تتمالك الفنانة رحمة نفسها وانهالت بالبكاء على المسرح من شدة تأثرها بسبب حب جمهورها لها.

من جهة اخرى ، تصدرت الفنانة رحمة رياض حديث مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أسابيع بعد إغمائها على السجاة الحمراء أثناء تقديمها في مهرجان الموريكس دور.

وتصدر خبر " حمل " الفنانة رحمة محركات البحث بعد إغمائها على المسرح تزاكمنا مع إعلان خطبيتها من عارض الأزياء العراقي الكساندر.

الجدير بالذكر ان الفنانة رحمة رياض ، مغنية عراقية بدأت مسيرتها الفنية بعد إنضمامها لبرنامج الغناء الأشهر " ستار أكاديمي " وبعد عدة سنوات بدأت بإطلاق اغانيها الخاصة التي اشتهرت في الوطن العربي ككل بسبب عذوب صوتها وشجنها ، حيث لاقت محبة وشهرة واسعة بين جمهورها العربي لا سيما بعد إطلاقها أغنية " وعد " التي حازت على ملايين من الاعجابات.17289302