انت الان تتابع خبر لجين عمران تتلقى رسالة مؤثرة من ابنتها جيلان والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 07:00 صباحاً | (اماني)

نشرت الإعلامية السّعودية لجين عمران رسالة تلقتها من ابنتها "جيلان" بمناسبة عيد ميلادها الـ 44، عبرت فيها عن مشاعرها وتقديرها الكبير لوالدتها ووصفتها بـ "المرأة القوية والمستقلة".

وجاء في الرسالة التي نشرتها لجين عمران عبر خاصية الـ "ستوري" عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام": "أنا أحبك كثيرا يا أمي.. كنت أخبر شقيقي سمير منذ يومين أنني أشعر بالفخر لأنني ابنة امرأة قوية ومستقلة أنا فخورة بك كثيرا".91903210

وردت لجين عمران على رسالة ابنتها المؤثرة وأكدت أن هذه الرسالة هي الـ"الأروع" على حسب وصفها، كما تمنت أن تظل جيلان وأخوها سمير دائما بجوارها، وعلقت: "أروع رسالة ممكن توصلني من بنتي جيلان..الله لا يحرمني منك ولا من سمير".

وقد نشرت لجين عمران العديد من الصور والفيديوهات عبر حسابها على "إنستغرام" من حفل عيد ميلادها الذي حضره جمع كبير من النجوم والمشاهير، والذين قدموا لها التهاني بهذه المناسبة السعيدة.91903210