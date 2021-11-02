انت الان تتابع خبر إقرار وتعهد الفنان محمد رمضان ونقابة الموسيقين تصرح: (اشترطنا عليه الالتزام بالسلوكيات للفن والا يخلع ملابسه على المسرح) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 09:00 صباحاً | (اماني)

تعهد النجم المصري محمد رمضان بعدم خلع قميصه على المسرح أثناء حفلاته الغنائية، وفقا لما قاله منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، أنه مع كل تصريح يتعهد محمد رمضان بالالتزام بالقواعد العامة وعدم خلع ملابسه على المسرح.57226332

وكشف مصدر بنقابة الموسيقيين المصريين، عن توقيع محمد رمضان تعهدا بالالتزام بسلوكيات المهنة، يوم السبت وعدم الغناء عاريا على المسرح.

وقال الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إن محمد رمضان حضر إلى النقابة للحصول على تصريح بالغناء في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، و”حينها جلسنا معه واشترطنا عليه الالتزام بالسلوكيات القويمة للفن المصري، وألا يخلع ملابسه على المسرح، وذلك احتراما للجمهور”.

وأضاف عبد الباقي: “رمضان أبدى تفهمه وتعاونه مع النقابة، وبالفعل حصل على تصريح، والجميع رأى أنه لم يخلع ملابسه في الجونة”.

وأوضح عبد الباقي أن “إقراره يطبق على صعوده المسرح فقط، أما ما يقدمه من فيديوهات على اليوتيوب فلا يسري عليه الإقرار (التعهد)”.57226332