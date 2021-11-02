شاهد .. اتفرج: دنيا بطمة بوصلة رقص على وقع الطّبلة يثير غضب الجماهير!(فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج: دنيا بطمة بوصلة رقص على وقع الطّبلة يثير غضب الجماهير!(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، حالة من الجدل، بعدما تداول رواد التواصل مقطع فيديو أثناء رقصها على عدد من الأغاني الشعبية المصرية، أثناء إحيائها حفل زفاف في مدينة طنجة بالمغرب.

41342828

وظهرت وهي ترقص بإطلالة أنيقة لاحظ خلالها الجمهور ملامح زيادة وزنها، واصفين طريقتها بالجريئة.

وأثنت عليها فئة أخرى من الجمهور، وأشادوا بالإطلالة الخاصة بها، إذ ظهرت في الصور مرتدية "قفطاناً" مغربياً، ونالت إعجابهم.

وتصدرت بطمة الترند أكثر من مرة بسبب تعرّضها للانتقادات بسبب إطلالاتها التي تظهر بها عبر "إنستغرام"، وتغيير ملامحها ونفيها إجراء عمليات تجميل.41342828