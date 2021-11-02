شاهد .. اتفرج..منة فضالي:تخرج عن صمتها وتتحدث على ياسمين صبري بأنهالا تجيد التمثيل وتحتاج أن تتعلّم!

انت الان تتابع خبر اتفرج..منة فضالي:تخرج عن صمتها وتتحدث على ياسمين صبري بأنهالا تجيد التمثيل وتحتاج أن تتعلّم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

واصلت الفنانة منة فضالي توجيه انتقادات لزميلتها ياسمين صبري، مؤكّدة أنّها لا تُجيد التمثيل وتحتاج إلى المزيد من التعلم

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وقالت، في تصريحات إعلامية على هامش فعاليات "مهرجان أوسكار العرب"، إنّ صبري فتاة جميلة لكنها لا تجيد التمثيل وليست مبدعة فيه، لافتةً إلى أنّ رأيها لا يعيب ياسمين، مؤكّدة أنها أيضاً تعلم حقيقة ذلك جيداً.

وأشارت إلى أنّ الجمال وحده لا يكفي، مؤكّدةً أنها تحتاج إلى أن تتعلم وتطور من نفسها، وأوضحت أن هذا لا يجعلها تحزن وليس عيباً.

وروجت فضالي لأحدث أعمالها الفنية وهي حكاية "سكر مر"، ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، ونشرت صورة تجمعها بالمخرج محمد عبدالسلام، عبر "انستغرام"، وعلقت قائلة: "المخرج القمر ده مخرج حدوتة سكر مر، ستشاهدون حدوتة حلوة إن شاء الله تعجبكم".78935337