شاهد .. الراقصة لورديانا تشعل المتابعين ببدلة رقص جريئة.. وحركاتها تثير ضجة واسعه!!

انت الان تتابع خبر الراقصة لورديانا تشعل المتابعين ببدلة رقص جريئة.. وحركاتها تثير ضجة واسعه!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الراقصة البرازيلية ​لورديانا​ مقطع فيديو قصير مع متابعيها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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ولفتت لورديانا الأنظار بالبدلة الجريئة التي إرتدتها إذ تضمن تصميمها قصات لافتة إضافة إلى اللون الفوشيا الذي تضمن بريقاً ناعماً.



وأحدثت لورديانا ضجة بحركاتها أمام المرآة ورقصها بخفة.

وكانت لورديانا قد شاركت الجمهور مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها من أحد شواطئ مصر وهي تتشمس، وقد إرتدت شورت جينز قصيراً فوق المايوه.



ولفتت أنظار المتابعين بلياقتها وخفتها، وعلقت: "أن تكون حراً هذا شيء جميل، فالأشياء الأجمل في العالم هي مجانية".

وتفاعل الجمهور مع ما كتبته لورديانا، مؤكدين على كلامها.10135115