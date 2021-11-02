شاهد .. أردنية تحول نفسها من أنتى لذكر.. و من حنان لأحمد لااسباب تثير فضول الجمهور(تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر أردنية تحول نفسها من أنتى لذكر.. و من حنان لأحمد لااسباب تثير فضول الجمهور(تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

وافقت محكمة أردنية على تغيير جنس أنثى الى ذكر في كشوفات الأحوال المدنية وتغير اسم المدعية من حنان الى أحمد .

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وكانت المحكمة قد قضت بتكليف المدعى عليهم بتثبيت قيودها كذكر في الدوائر الرسمية من ( أحوال مدنية والتعبئة العامة وغيرها )

وكانت حنان قد رفعت الدعوى بعد قيامها بعمليات تجميل ومعالجات اجرتها وعلى اثر ذلك شكلت المحكمة لجنة طبية للكشف على المدعية وتبين ان صفاتها الذكورية هي المسيطرة اكثر من الانثوية وبناء على ذلك صدر قرار المحكمة .20018063