شاهد .. إيمي سمير غانم مستاءة للغاية بسبب ما وجدته أمام قبر والديها.. ردة فعلها صدمت الجميع

انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم مستاءة للغاية بسبب ما وجدته أمام قبر والديها.. ردة فعلها صدمت الجميع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على زيارة قبر والديها الراحلين، الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، كعادتها كل يوم جمعة.

وخلال المرة الأخيرة في زيارتها، تفاجئت إيمي بانتشار الكلاب أمام مقبرة والديها، فقامت بتصوير مقطع فيديو للمكان ونشرته على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.75462470

وظهرت إيمي خلال الفيديو وهي تلاعب الكلاب، وتقول لهم “تعالو متخافوش، يلا تعالى”، وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها صوتها منذ وفاة والديها.

75462470