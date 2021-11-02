شاهد .. مصرية شهيرة تفجرها مدوية : كل فلوسي من الدعارة .. لن تصدق من تكون ؟

انت الان تتابع خبر مصرية شهيرة تفجرها مدوية : كل فلوسي من الدعارة .. لن تصدق من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أسدلت محكمة مصرية الستار على قضية فتاة التيك توك ريناد عماد المتهمة بنشر محتوى وفيديوهات خادشه للحياء، تتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

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وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، ، قرار بسجن ريناد عماد بالحبس 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه.وضبطت الإدارة العامة للآداب “منة الله”، المعروفة باسم “ريناد عماد”، داخل كافيه بالدقي، مملوك لنجل فنان شعبي شهير، بعد رصدها وهي تقدم فيديوهات على تطبيق تيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء وفيديوهات جنسية، واعترفت خلال التحقيقات بممارستها الدعارة مع الشباب بمقابل مادي.

وبمواجهة المتهمة، بالفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصويرها وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية.

وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وطالبت المتهمة، بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهن المال من أجل استغلالهن.وقالت إن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها.

وأقرّت بأنّ حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وانها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.

اعترافات ريناد عماد في التحقيقات

في تحقيقات النيابة العامة معها قالت ريناد عماد إنها ليس لديها مصدر دخل ثابت سوى مصروفها من والدها الذي يعمل بإحدى شركات المحمول بفرع مدينة نصر ، والذي قدرته بنحو 400 جنيه وعن علاقتها بتطبيق تيك توك، قالت ريناد عماد إنها تنشر صورها فقط على التطبيق.

وقالت إنها أحيانًا تعرض ملابس لشركات على صفحتها عبر إنستجرام.“فوجئت في يونيو الماضي، بالقبض عليّ وقد كنت برفقة صديقة أثناء تواجدنا في افتتاح أحد الكافيهات ملك ابن فنان شعبي بجوار نادي الصيد في الدقي، ومن ثم اصطحابي إلى النيابة”.قالت ريناد في التحقيق

وقالت إنها لم تتقاضَ مبالغ مالية مقابل حضورها الاحتفال، وتنصلت من الاتهام المنسوب إليها بإنشاء حساب إلكتروني لبث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر يوتيوب وانستجرام وتيك توك.واشارت الى أنها تعرف منار سامي، ومي زين، فتاتي تيك توك عبر التطبيق، لأنهما مشهورتين.

وخلال الفترة الماضية ضبطت السلطات المصرية عديد الفتيات من الناشطات على تطبيق تيك توك بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.

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