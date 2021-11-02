شاهد .. ظهور مفاجئ لألفت الزوجة الرابعة؛؛ للحاج متولي ؛؛. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم ...اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر ظهور مفاجئ لألفت الزوجة الرابعة؛؛ للحاج متولي ؛؛. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم ...اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على امتداد الأيام القليلة الماضية تناقلت مواقع اخبارية صورة للزوجة الرابعة للحاج متولي وقد تغير شكلها تماما بعد تقدمت بالعمر .

وبما أن معظمنا اتفرج المسلسل الشهير عائلة الحاج متولي، بطولة الفنان الراحل نور الشريف وعدد من ألمع النجوم، وكان المسلسل يدور حول رجل يبحث عن النجاح والمكسب في مجال الأقمشة.وتزوج من أربعة نساء، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.39978788

وإذا اتفرج المسلسل، حتماً ستتذكر الزوجة الرابعة للحاج متولي، ألفت، والتي كانت تردد دائما “ميتو”، وعلق هذا الأسم في أذهان المشاهدين، حتى زوجات متولي الأوليات علقن على هذا الاسم.

الاسم الحقيقي لـ ألفت، هو مونيا، وهي من مواليد 31 يوليو 1969، وتبلغ من العمر 51 عام.

وانتشرت في الأيام الأخيرة، صورة للفنانة مونيا في أخر ظهور لها، بعدما اختفت فترة طويلة عن الانظار والكاميرات.

وأصبحت الآن امرأة متزوجة وأم، وبدت عليها ملامح الأمومة وتغيرت بعض ملامحها لاكنها مازالت جميلة.

وظهرت الصورة على صفحة إحدى مراكز التجميل فمن الواضح أنها تستعد لعمل درامي جديد في رمضان المقبل.

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