شاهد .. اتفرج..صورة إبن كارينا كابور تضج مواقع التواصل.. نسخة طبق الأصل عن سيف علي خان!

انت الان تتابع خبر اتفرج..صورة إبن كارينا كابور تضج مواقع التواصل.. نسخة طبق الأصل عن سيف علي خان! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة الهندية كارينا كابور صورة جديدة لإبنها الكبير تيمور من زوجها الممثل سيف علي خان في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهر تيمور في المسبح وما لافت أنظار المتابعين شبهه الكبير بوالده إذ إعتبر الكثيرين أنه نسخة طبق الأصل عنه.



الجدير بالذكر أن كارينا تحرص بشكل مستمر على نشر صور عائلتها والنشاطات التي تقوم بها معهم.



وكانت صدمت كابور مؤخراً الجمهور بأحدث صورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

فظهرت كابور بالصورة عفوية وبدون ماكياج في منزلها، وأثارت الصورة إعجاب المتابعين وصدمتهم في نفس الوقت، وتداولوها في صفحاتهم الخاصة معلقين على جمالها الطبيعي بدون مساحيق تجميل.

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