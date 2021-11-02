شاهد .. وسع للملبن سمية الخشاب.. تثير الجدل وزغللت عيون متابعيها بفستان فضي لامع!!

انت الان تتابع خبر وسع للملبن سمية الخشاب.. تثير الجدل وزغللت عيون متابعيها بفستان فضي لامع!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة سمية الخشاب ، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها ، على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

15403237

وظهرت الفنانة سمية الخشاب ، بإطلالة جذابة وجريئة ، مرتدية فستان مكشوف باللون الفضي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان مشاركتها في مسلسل “موسى” بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية “حلاوتهم”، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان،

رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، أسماء جلال، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.15403237