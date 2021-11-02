شاهد .. موديل سعودية تتعرض لهجوم عنيف وانتقادات كثيرة بعد نشرها صور مع زوجها اليهودي!

انت الان تتابع خبر موديل سعودية تتعرض لهجوم عنيف وانتقادات كثيرة بعد نشرها صور مع زوجها اليهودي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

بعد زواجها برجل يهودي منذ عام، تعرضت ​المودل السعودية جوجو​ لهجوم كبير من العديد من ​السعوديين​ إثر احتفالها بذكرى زواجها وذلك لأنه بقي على ديانته ولم يعلن إسلامه حتى الآن

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رغم أنه مر على زواجهما سنة وتزوجا مدنياً بطريقة مخالفة للشرع الإسلامي، معتبرين نشرها لمقطع فيديو من يوم زفافهما استفزازاً لمشاعر السعوديين.

وكانت المودل السعودية جوجو قد نشرت مقاطع رومانسية جمعتها بزوجها من حفل الزفاف على مقطع موسيقي وظهر الثنائي أثناء الرقص معاً والتقاط الصور.



وجاء في أحد التعليقات: “متزوجه يهودي حتى ما أسلم وتقول عادي اهم شي الحب ماله داعي تنشرون لها شي لانها مو معروفه”، “مانبي نتابع وحده متزوجه يهودي مو غصب وكافي تنشرون لذي المتسعوده”.60200001