شاهد .. بكل وقاحة ..رجل يقوم بفعل فاضح مع رهف القنون بحفلة الهالوين.. وردة فعلها صادمة!

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة ..رجل يقوم بفعل فاضح مع رهف القنون بحفلة الهالوين.. وردة فعلها صادمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت المشهورة السعودية ​رهف القنون​ فيديو لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

81120517

وظهرت رهف في الفيديو ترقص وداعب شخص مجهول مؤخرتها، لكن ما إستقز المتابعين وأثار الجدل بينهم هو ردة فعلها، فهي بدت سعيدة بما يحصل.

وكانت قد نشرت رهف القنون أمس السبت، فيديوهات لها بإطلالة عارية عبر حسابها الشخصي على “انستغرام” احتفالًا بعيد عيد الهالوين .

وظهرت رهف القنون في أحد الفيديوهات مرتدية فستانا أبيض قصيرا، مؤدية حركات جريئة صحبة فتيات، وفي فيديو ثاني، ظهرت صحبة مجموعة من الفتيات يرتدين أزياء داخلية شفافة ما جعلهم يبدو شبه عاريات .81120517